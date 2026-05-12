Заводы под угрозой: директор череповецкого ЧЛМЗ Боглаев жестко о крахе промышленности и зависимости от Китая

Директор завода из Череповца предрекает Вологодчине пугающую осень

Наш сайт очень часто ссылается на Хазина. Я же хочу разобрать недавнее видео с экономистом-практиком, директором Череповецкого литейно-механического завода (ЧЛМЗ) Владимиром Боглаевым, вышедшее на канале СПЕЦ.

Владимир Николаевич говорит пугающие вещи, но на ситуацию в стране уже невозможно смотреть сквозь розовые очки. Он начинает с того, что сейчас всё напоминает времена... распада Советского Союза. Возникает даже чувство, что работают по одним и тем же методичкам. Наверху штампуют огромное количество непопулярных решений, которые сильно дискредитируют власть. И ладно бы ошиблись и отменили, но нет — видя, что народ злится, они следом принимают еще более жесткие решения. По мнению Боглаева, это «ж-ж-ж неспроста».

Пытаться спасти безопасность страны, просто пересадив чиновников на отечественные мессенджеры — это смешно. Это как иметь в крепости 9 ворот, 8 из которых снесли, а мы героически держим оборону у последних. Когда Запад ввел санкции, мы попытались перейти на свои технологии, но быстро сдулись, решив сэкономить. В итоге мы, грубо говоря, легли под Китай. Мы тотально зависим от их станков (Боглаев, как директор машиностроительного предприятия, знает о чем говорит), оборудования и технологий. Китайцы забрали даже сервисное обслуживание.

Информационная безопасность невозможна без микроэлектроники, а мы в ней отстали лет на 25. Мы строим современные дата-центры на чужом оборудовании. Боглаев приводит пример: британская разведка MI6 вычистила все камеры из своих секретных кабинетов, поняв, что любая чужая микросхема может быть аппаратной «закладкой». А у нас стоят огромные импортные серверы, и мы наивно верим, что за нами не следят.

В то время как у промышленности кончаются оборотные средства, государство еще и бьет по ней кувалдой: разом повышаются налоги, взлетают штрафы и придумываются новые сборы «на коленке». В самый тяжелый момент начинают жестко требовать выполнения экологических норм (программы типа «Чистая Волга» и «Чистый воздух»). Боглаев подчеркивает, что экология — это скрытый налог, который по своим издержкам для заводов превышает все предыдущие вместе взятые. Итог — массовое закрытие предприятий и даже забой скота тысячами голов.

Если всё происходящее — не просто глупость, а четкий сценарий, то его финальная цель — перехват управления страной. Ситуацию раскачивают очень грамотно, чтобы народ окончательно потерял доверие к руководству. Удобнее всего перехватывать власть в моменты экстремумов — например, во время осенних выборных процессов. Поэтому до осени «температуру» будут только повышать, чтобы под крышкой закипело.

Боглаев констатирует: сегодняшняя ситуация — революционная. Даже если она возникла не по чьему-то коварному плану, а из-за банального недопонимания и отрыва элит от реальности, всё равно найдутся силы, которые этим воспользуются. И ближайшие месяцы покажут, по какому сценарию мы полетим.