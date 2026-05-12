В Вологодскую область придут аномальное тепло и грозы

Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: Вологодский ЦГМС   погода

Температура начнет меняться уже завтра


Вологодские синоптики заявляют, что в регион придет летнее тепло с грозами. Уже в среду большая часть Вологодчины окажется в зоне атмосферных фронтов, которые принесут небольшие дожди с грозами, температура повысится до +23 градусов.

«В четверг сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В ночные часы от 9 до 12 градусов тепла, днем повсеместно выше 20 градусов тепла», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Аналогичная погода сохранится в пятницу, воздух прогреется до +23 градусов.

По предварительным прогнозам, в выходные дни температура будет на 6-8 градусов выше нормы, до +27 градусов. Местами также возможны кратковременные дожди.

