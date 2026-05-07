Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press,Shatokhina Natalia/news.ru флаги

Парад 9 мая в Москве пройдет на минималках: без техники и без Пашиняна, который променял Кремль на ЕС. А москвичей ждет тотальный блэкаут — рассказываем, почему лягут банки и интернет, и как к этому подготовиться.

Неприятная история выходит с Арменией. Премьер Армении Никол Пашинян, после встречи с Зеленским, не приедет 9 мая на Красную площадь в Москву. Он сообщил, что уже передал это президенту России Владимиру Путину. Отмазка, конечно, слабая - подготовка к выборам. А выборы в Армении пройдут 7 июня.

Стоит сказать, что Парад в столице впервые с 2007 года пройдет на минималках - без военной техники. Очевидно, что из мировых лидеров будут: президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Абхазии Гунба, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, группа руководства Республики Сербской во главе с президентом Республики Сербской, президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Об этом рассказал представитель Кремля.

Армения же, показывает всем видом, что Евросоюз ей милее. На днях он провела саммит с ЕС, на котором и президент Украины Владимир Зеленский присутствовал. Пашинян заявил, что страна грезит вступить в Евросоюз. России такие выкрутасы не понравились, и в МИД РФ сделали несколько жестких заявлений.

А москвичей в этот раз ждет блэкаут. Интернет работать не будет, вероятно и по белым спискам. Не исключено, что будет и вайфай глушиться, а также проводной интернет может лагать. По этой причине, лучше заранее созвониться с близкими, договориться о встречах, если куда-то собираетесь, закупить еду, а также снять наличные. Онлайн банки, вряд ли будут работать. Власти говорят, что все ради безопасности.