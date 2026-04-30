Общество

Смерть под капотом: почему весенняя замена масла теперь похожа на поход по минному полю

Опубликовано
Юлия Галунова
корреспондент
гараж

Причина банальна и страшна одновременно — тотальное доминирование контрафактного масла, которое внешне невозможно отличить от оригинала.


Рынок забит подделками Shell, Mobil и оригинальных масел VAG, внутри которых вместо высокотехнологичной синтетики плещется дешевая минералка с загустителями. Сегодня покупка масла на маркетплейсе или в сомнительном интернет-магазине — это лотерея, где на кону стоит ваш двигатель. Мошенники научились подделывать даже канистры с весом грамм в грамм.

Единственный способ выжить в этой ситуации — полностью сменить стратегию. Либо переходите на качественные отечественные бренды, которые имеют фирменные заправки и прямые поставки (их подделывать просто невыгодно из-за низкой цены), либо ищите официальных дилеров корейских или турецких масел, которые только заходят на рынок. Забудьте про магию брендов из «прошлой жизни» — сейчас они стали инструментом для выкачивания денег мошенниками.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Курага лечит или калечит? Роскачество проверило 20 марок и сделало неожиданный вывод
На Вологодчине ищут лучшего повара
Слухи про заморозку вкладов сыграли свою роль? В России обнулился приток “новых денег” на вклады