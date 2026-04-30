Смерть под капотом: почему весенняя замена масла теперь похожа на поход по минному полю

Причина банальна и страшна одновременно — тотальное доминирование контрафактного масла, которое внешне невозможно отличить от оригинала.

Рынок забит подделками Shell, Mobil и оригинальных масел VAG, внутри которых вместо высокотехнологичной синтетики плещется дешевая минералка с загустителями. Сегодня покупка масла на маркетплейсе или в сомнительном интернет-магазине — это лотерея, где на кону стоит ваш двигатель. Мошенники научились подделывать даже канистры с весом грамм в грамм.

Единственный способ выжить в этой ситуации — полностью сменить стратегию. Либо переходите на качественные отечественные бренды, которые имеют фирменные заправки и прямые поставки (их подделывать просто невыгодно из-за низкой цены), либо ищите официальных дилеров корейских или турецких масел, которые только заходят на рынок. Забудьте про магию брендов из «прошлой жизни» — сейчас они стали инструментом для выкачивания денег мошенниками.