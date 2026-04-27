Скважина вне закона: за что дачникам впаяют штраф в миллион рублей прямо сейчас

Скважина

Желая получить кристально чистую воду без перебоев, многие садоводы нанимают бригады бурильщиков, чтобы пробурить глубокую артезианскую скважину.

Однако мало кто догадывается, что такое невинное желание улучшить свой быт может мгновенно превратить вас в злостного нарушителя федерального экологического законодательства. Государство всерьез взялось за учет подземных ресурсов, и теперь за незаконную добычу воды из глубоких водоносных горизонтов частным лицам грозят не просто предписания, а колоссальные административные штрафы и судебные иски на сотни тысяч рублей.

Аналитика надзорных ведомств показывает резкий рост количества проверок в частном секторе с привлечением маркшейдеров и экологов. Добыча подземных вод без лицензии — это прямое нарушение закона «О недрах». Дачники имеют право без лицензии бурить только неглубокие скважины на песок, воду из которых можно использовать исключительно для личных нужд, и объем добычи не должен превышать сто кубометров в сутки. Если же скважина затрагивает артезианский водоносный горизонт, который является резервным источником водоснабжения государства, штраф для граждан составит до пяти тысяч рублей, а для СНТ как юридического лица — до одного миллиона рублей с требованием немедленного тампонирования (ликвидации) скважины за свой счет.

Мои соседи по коттеджному поселку прочувствовали всю тяжесть этого закона этой весной. Устав от мутной воды из колодца, они наняли «черных бурильщиков» по объявлению на столбе, которые за бесценок пробурили им стометровую артезианскую скважину. Бурильщики забрали наличные и уехали, не оставив никаких документов. А через месяц в поселок нагрянула проверка из природоохранной прокуратуры (как выяснилось позже, по жалобе председателя СНТ). Инспектор измерил глубину скважины, выписал огромный штраф и выдал предписание залить ее бетоном. В итоге люди потеряли триста тысяч рублей за работу бурильщиков, заплатили штраф и остались вообще без воды.

Если вы планируете бурить скважину этой весной, делайте это исключительно по закону. Никогда не связывайтесь с бригадами без юридического лица. Требуйте от подрядчика официальный договор и подробный паспорт скважины, в котором будет четко указана глубина и тип водоносного горизонта. Оптимальный и абсолютно законный вариант для большинства участков — это бурение так называемой абиссинской скважины или скважины «на первый песок» (обычно до тридцати метров). Такая вода не требует сложного лицензирования и уплаты налогов на недра.