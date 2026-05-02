Война субсидий: Макрон признал поражение старой Европы

Евросоюз в тисках: Китай давит агрессивными субсидиями, а Трамп ставит жесткий ультиматум, вводя убийственные пошлины. Пока Брюссель плодит бюрократию, промышленность Старого Света просто исчезает — одна только Германия потеряла четверть миллиона рабочих мест.

ЕС сейчас в глубоком кризисе. Президент Франции Эмманюэль Макрон по сути сделал признание: старые правила игры в «свободный рынок» больше не работают. Пока Брюссель активно усиливал бюрократию, КНР и Соединенные Штаты вырвались вперед, используя денежные вливания и государственную поддержку.

Основной враг промышленности на Западе — китайские избыточные мощности. Поднебесная вкачивает огромные субсидии в автомобильную промышленность и машиностроение. ЕС просто ничего не остается. По итогу, только Германия за год потеряла 250 000 рабочих мест. Макрон предлагает «европейские преференции» — введение ответных субсидий и барьеров.

Под эгидой «зеленой» повестки государство вмешивается в экономику, поддерживая своих фаворитов. Торговым партнерам навязывают европейские стандарты ESG, что Макрон называет «торговым империализмом».