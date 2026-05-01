Цветочная Луна: как не пропустить главное событие ночи

Май открывает сезон красивых астрономических событий. Этой ночью россиян ждет эффектное зрелище — Цветочная Луна на самом горизонте.

Сегодня ночью россиян ждет красивое астрономическое событие - Цветочная Луна. Это первое из двух полнолуний в мае. Название - отсылка к Северной Америке, где начинается, как и у нас сезон цветения растений.

Если вы хотите увидеть Цветочную Селену, то выйдите на улицу и посмотрите на горизонт в сторону захода дневного светила. А потом развернитесь на 180 градусов. Там и появится Луна.

Астрономы ИКИ РАН утверждают, что в весенне-летний период естественный спутник Земли не очень высоко над горизонтом - в районе 15 градусов. Так, что заранее выберите место с открытым видом на восток, и лучше за городом.

Что касается второго полнолуния, то в ночь с 31 мая на 1 июня можно увидеть «Голубую Луну». Но и она не голубая.