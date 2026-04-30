Погода в завершающий весенний месяц будет очень разной

Синоптики дали предварительный прогноз на май. Как сообщает ведущий синоптик центра ФОБОС Евгений Тишковец, май по температуре будет с небольшим превышением многолетней нормы примерно на 0,5 – 1 градус. Осадков также выпадет в пределах нормы.

Первая декада, согласно прогнозам, будет довольно тёплая и сухая, в конце ее начнётся сезон гроз с короткими ливнями и грибными дождями.

«Вторая десятидневка ожидается относительно прохладная и дождливая – осадков выпадет в 1,5-2 раза больше положенного. Почти летние дни внезапно оборвутся, и пока Гольфстрим не прогрел северные моря, произойдет последний прорыв арктического воздуха. Это совпадет с периодом цветения черемухи – самым заметным природным маркером, а значит нагрянут традиционные «черемуховые» холода», - сообщает Тишковец в своем Telegram-канале.

Однако в завершающую декаду погода войдет в климатическую норму и в конце месяца произойдет «резкий, но уверенный кувырок в сторону лета». На теплой ноте май передаст эстафету июню, который, по прогнозу, будет на 2 градуса выше нормы.