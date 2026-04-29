Ненастье ослабевает, но еще несколько дней будет холодно

Интенсивность осадков заметно уменьшится

Ненастный холодный циклон, который принес большое количество осадков, постепенно ослабевает. Правда, еще несколько дней за окном будет холодно.

Вологодские синоптики сегодня обещают от +1 до +6 градусов и умеренные осадки. В отдельных округах возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с.

В ночь на четверг заморозки до -4 градусов, а днем будет уже чуть теплей, чем в среду, до +7 градусов.

Только 2-го мая инициативу в атмосфере перехватит погожий антициклон и потеплеет до +15 градусов.