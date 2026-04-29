Ненастье ослабевает, но еще несколько дней будет холодно
Интенсивность осадков заметно уменьшится
Ненастный холодный циклон, который принес большое количество осадков, постепенно ослабевает. Правда, еще несколько дней за окном будет холодно.
Вологодские синоптики сегодня обещают от +1 до +6 градусов и умеренные осадки. В отдельных округах возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с.
В ночь на четверг заморозки до -4 градусов, а днем будет уже чуть теплей, чем в среду, до +7 градусов.
Только 2-го мая инициативу в атмосфере перехватит погожий антициклон и потеплеет до +15 градусов.
«После двухнедельного холодного периода постылой, выморочной поры, когда зима уже проиграла, а лето еще и не думало вступать в бой, когда перестаешь верить в календарь и начинаешь верить в шерстяные носки и горячий чай, наконец-то наступит долгожданная майская весна», - пишет в своем telegram-канале ведущий синоптик центра ФОБОС Евгений Тишковец.