Бывшие заместители губернатора могут стать фигурантами уголовных дел

Точкой отсчета стало увольнение бывшего главы регионального Минздрава

Вологодские Telegram-каналы сегодня сообщают, что ряд бывших высокопоставленных чиновников регионального правительства могут стать фигурантами уголовных дел. Одним из основных действующих лиц может стать отправленный в отставку экс-глава областного Минздрава Николай Гонтюрев.

Как напоминает тг-канал «Вологодской канвой», именно во время работы Гонтюрева в министерстве здравоохранения было возбуждено уголовное дело в отношении его заместителя Кристинэ Григорян.

«Официально детали дела не раскрываются, но в кулуарах обсуждают уже не первый месяц: проблема «слива» данных пациентов сторонним структурам (вплоть до похоронных бюро) оказалась для региона отнюдь не новой. Это, мягко говоря, «золотая жила», и Вологодская область, по нашим данным, не стала исключением», - говорится в сообщении.

В частности, за организацией «слива» данных может стоять один из бывших заместителей Гонтюрева Роман Усков, который отвечал за материально-техническую базу Минздрава.

Фигура Ускова может вывести на еще одного первого заместителя губернатора - Ивана Иноземцева, который и продвигал Ускова.

При этом сам Иноземцев в правительстве курировал в том числе медицину и похоронный бизнес. Вся информация о деятельности всех троих чиновников ранее публиковалась в открытых источниках.

«В связке Гонтюрев - Усков - Иноземцев может просматриваться вполне осознанная логика. Речь идёт о контроле над самыми финансово ёмкими потоками: от госзакупок лекарств до услуг, которые принято называть «сопровождением жизненного цикла», - пишет «Канвой».

Несмотря на то, что обвинения никому из троих не предъявлены, силовики уже проявляют интерес к этим персонам.