В центре и на западе начал формироваться снежный покров

Вологодская область сегодня оказалась в зоне отрицательных температур, которая проходит в 340 км севернее Москвы. Как сообщает ведущий синоптик центра ФОБОС Евгений Тишковец, в западных и центральных округах региона, в частности, в Бабаеве, Устюжне и Белозерске начал формироваться снежный покров.

«В ночь с четверга на пятницу нулевая изотерма пройдет через юг Коми и Поморья, центр Вологодской области, запад Костромской, Ивановской и Владимирской областей», - уточнил синоптик.

Это означает, что по указанной линии велика вероятность формирования неустойчивого снежного покрова.

В Вологде сегодня может выпасть более 21 мм осадков (на карте – зона фактических осадков за утро четверга). Температура воздуха не поднимется выше +4 градусов.