Уже завтра в Вологодской области погода резко поменяется

Первомайские праздники могут оказаться в «мешке холода». Об этом заявил ведущий синоптик центра «ФОБОС» Евгений Тишковец.

В Вологодской области еще сегодня достаточно комфортная погода благодаря антициклону, однако уже завтра синоптики обещают сильное арктическое вторжение и температурный фон резко поменяется.

После сегодняшних +12 градусов столбики термометров упадут до отметки в +5 градусов, пройдут сильные дожди. По данным сайта Гисметео, за сутки в Вологде может выпасть до 15 мм осадков. При относительно низких температурах в ночное и утреннее время дождь будет сменяться мокрым снегом.

Как заявляют синоптики, завтрашнее арктическое вторжение будет не последним в апреле и до конца месяца температурный фон останется не по сезону низким. Днем столбики термометров не будут подниматься выше +6… +7 градусов. На первомайские праздники, по предварительным данным, также будет прохладно.