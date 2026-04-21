погода

С похолоданием новый циклон принесет осадки

Синоптики рассказали о новой волне арктического вторжения, которая ожидается во второй половине недели. Во вторник и в среду на территории Вологодской области еще задержится антициклон, хотя восток и центр европейской территории России сейчас заваливает снегом.

Однако в четверг на Русскую равнину прорвется новая волна арктического вторжения. Облачные поля мощного циклона протянутся от Кольского полуострова до отрогов Кавказа и захватят территорию Вологодской области.

Если во вторник и в среду в регионе воздух будет прогреваться до +12 градусов, то уже в четверг дневные температуры не превысят отметку в +5 градусов. При этом пройдет небольшой дождь. По данным сайта Гисметео.ру, в Вологде в четверг ожидается чуть более 3 мм осадков.

Такая погода продержится до выходных дней.