Алые розы на 70 миллионов поехали на свалку: девушка отвергла море цветов

Розы

В московских Раменках разыгралась драма, от которой у любого здравомыслящего человека дернется глаз. Миллион алых роз, которыми влюбленный (и очень богатый) безумец завалил подъезд элитной многоэтажки, не прошел «цветовой контроль».

Когда песня про «миллион алых роз» становится реальностью, выясняется, что это не романтика. Жители элитного ЖК в Раменках всю ночь наблюдали, как курьеры заставляют первый этаж цветами. Утром сказка кончилась: дама сердца, ради которой опустошили оптовые склады, заявила, что красный — это не ее цвет. Итог: 70 миллионов рублей (стоимости такой партии с учетом срочной доставки) уезжают в неизвестном направлении. Скорее всего — на ближайшую свалку, потому что подрезанные и простоявшие ночь без воды в тесном помещении цветы — это уже не товар.

Большинству россиян, этот столичный аттракцион невиданной щедрости кажется дурным анекдотом. Люди привыкли, что цветы — это знак внимания, а не способ забаррикадировать соседям выход на работу. Когда ценность подарка измеряется исключительно его ценником и способностью вызвать шок в соцсетях, сам смысл жеста испаряется.

Впрочем, возможно мужчина будет ценить свою даму сердца даже больше. Как принцесса себя повела. Тут и до предложения недалеко.