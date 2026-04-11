Крупные сельхозпроизводители могут остаться без господдержки

Источник фото: Пресс-служба Заксобрания Вологодской области

Речь в первую очередь идет о производителях молока

Крупные производители молочной продукции могут остаться без господдержки. Согласно изменениям в программе, вступившим в силу с 1 января, субсидии, предоставляемые хозяйствам на 1 кг молока, смогут получить только предприятия малого бизнеса с годовым доходом до 800 млн рублей. таким образом, наиболее крупные и технологичные хозяйства региона лишены господдержки.

Депутаты подсчитали, что суммарные потери бюджетов субъектов Северо-Западного федерального округа при таком раскладе составят почти 1 млрд рублей.

Как считает председатель комитета по аграрному комплексу и продовольствию Законодательного собрания Вологодской области Андрей Клеков, такая ситуация создает серьезные риски.

«Все средние и крупные предприятия фактически лишились основного вида государственной поддержки — федеральной части субсидий на молоко. Это несправедливо, ведь именно такие предприятия являются двигателями прогресса в молочной отрасли. В нашем регионе мы сохранили выплаты на килограмм товарного молока за счет областного бюджета. Но далеко не все субъекты Северо-Запада могут позволить себе такие расходы», - заявил Клеков.

По его словам, в Вологодской области выпадающие доходы составили более 200 млн рублей. Парламентарий также пояснил, что отсутствие поддержки может привести к росту закредитованности аграриев, сокращению посевных площадей и снижению объемов производства продукции.

Парламентарии намерены направить письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой вернуть федеральные субсидии производителям молока.