Синоптики рассказали, когда вернется тепло

Пик похолодания еще не пройден

На большей территории Европейской части России началось противостояние зимы с весной. При этом кульминация похолодания намечается на четверг и пятницу, когда ночные температуры в Вологодской области будут опускаться до -4 градусов.

Сегодня, по словам сотрудников центра ФОБОС, снегопады идут на Вологодчине, в Верхневолжье, на севере Московской и Кировской областей, на юге Коми, севере Свердловской области и в Югре, а также на юге Кубани и Ставрополья. В течение дня снежные заряды доберутся и до запада Центральной России – Смоленщины.

В результате сильных осадков и заметного похолодания образуется небольшой снежный покров, который для апреля не редкость.

Переломный момент в погоде наступит уже в субботу, когда столбики термометров поднимутся до +7 градусов, а в воскресенье, вероятней всего, от свежевыпавшего снега уже ничего не останется.

На следующей неделе, по предварительным данным, весна полностью вернет свои позиции. Уже во вторник столбики термометров в Вологодской области могут подняться до +15 градусов.