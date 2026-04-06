Вологжан приглашают пройти театральную олимпиаду

Стартовала просветительская акция «Театральная олимпиада» . Онлайн-тестирование по истории русского театра пройдет на образовательной платформе «Ростелеком Лицей» до 30 июня 2026 года. Принять участие в олимпиаде могут все желающие старше 14 лет.

Театральная олимпиада, запущенная совместно с Союзом театральных деятелей России, состоит из 150 вопросов о театре, разделенных на три блока: «Имена», «Профессии» и «Театр». На каждый вопрос участнику отводится 30 секунд. Победителями станут 150 человек — участники, показавшие лучшие результаты, получат билеты в ведущие театры страны и приглашение на съемки телевизионных передач в Москве. Подведение итогов запланировано на июль 2026 года, а церемония награждения пройдет в августе 2026 года. Для участников в возрасте от 14 до 18 лет требуется согласие родителей.

«Театральная олимпиада» — это гораздо больше, чем просто конкурс. Это попытка создать диалог между классическим театром и современной цифровой культурой. Мы убеждены: театральное искусство должно быть открыто для всех, без исключений. Наше сотрудничество с Союзом театральных деятелей России доказывает: искусство и технологии не противостоят друг другу, а усиливают друг друга, - отметил директор вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

В рамках проекта на платформе «Ростелеком Лицей» размещены материалы по истории театра для подготовки к олимпиаде. Среди них — совместный документально-художественный проект «Ростелекома» и музея Московского Художественного академического театра (МХАТ) «Константин Станиславский. В поисках системы» , посвященный творчеству великих театральных деятелей — Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко.