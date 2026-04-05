1 на 15 млн: родилась «зеркальная» четверня, взломавшая медстатистику

В Северной столице произошло чудо, которое врачи называют «монохориальной четверней».

Звучит как сложный термин, но на деле это биологический феномен: одна-единственная яйцеклетка разделилась на четыре абсолютно идентичные части. Вероятность такого события — 1 случай на 15,5 миллиона родов. В России до 4 апреля 2026 года подобных официально задокументированных случаев просто не существовало. Теперь у нас есть четыре маленькие петербурженки, которые являются абсолютными генетическими копиями друг друга.

Уникальность ситуации не только в цифрах, но и в мастерстве врачей роддома №17 и №10. Выносить четверню до 32 недель — это высший пилотаж. Малышки родились с весом от 1360 до 1640 граммов. Для многоплодной беременности это «золотой стандарт»: девочки крепкие, ростом от 37 до 41 см. Как сообщил заместитель главврача роддома №10, профессор Евгений Михайлин, курировавший пациентку, такие роды — это вызов всей системе здравоохранения, с которым команда справилась блестяще.

Мировая статистика знает лишь около 15 случаев рождения идентичных четверняшек, и что интересно — в 10 из них на свет появлялись именно девочки. Почему природа выбирает такой сценарий, ученым еще предстоит разгадать. Пока же счастливую маму и четверых «дюймовочек» готовят к долгому этапу выхаживания, а соцсети уже гадают: как родители будут различать дочек, если у них даже группа крови и радужка глаз одинаковые?

Генетический квест: как четыре «копии» из Петербурга будут обманывать FaceID и чувствовать друг друга

Когда в одной семье появляются четыре абсолютно одинаковых человека, жизнь превращается в бесконечный эксперимент. Однояйцевые (монозиготные) близнецы — это люди с идентичным набором ДНК. У наших петербургских малышек одинаковая группа крови, цвет глаз, тип волос и даже предрасположенность к талантам. Но значит ли это, что они — один человек в четырех телах?

Первое испытание, с которым столкнутся сестры в будущем — это гаджеты. Современные системы распознавания лиц, такие как FaceID, пасуют перед близнецами в 70% случаев. Алгоритмы ищут ключевые точки антропометрии, а у идентичной четверни они совпадут до миллиметра. Родителям придется либо ставить старые добрые пароли, либо привыкать, что любая из сестер может «залезть» в телефон другой без спроса. Единственное, что останется уникальным — это отпечатки пальцев. Из-за разного положения плодов в утробе и микротравм кожи в процессе развития, папиллярные узоры у четверни будут разными. Это единственный способ для биометрии их различить.

А как насчет «мистической» связи? Наука скептична, но факты говорят об обратном. В медицине описаны сотни случаев «синхронного» поведения близнецов: когда один чувствует резкую боль, а у второго в это же время в другом городе подскакивает давление. Генетики объясняют это не телепатией, а идентичной скоростью реакции нервной системы на раздражители. Если у одной из петербургских четверняшек заболит зуб, у остальных трех может возникнуть фантомный дискомфорт просто из-за схожего порога чувствительности.

Самая большая проблема для родителей сейчас — не перепутать их в колыбельках. Врачи советуют разные цвета браслетов или даже микро-метки на одежде, потому что на этапе младенчества различить девочек никто не сможет. Впереди у семьи уникальный путь: воспитать четырех личностей из четырех идеальных копий.