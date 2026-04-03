Дожди и похолодание придут на смену солнечному антициклону

Александр Черняткин
Источник фото: Вологодский ЦГМС

На следующей неделе ожидание вторжение холодных воздушных масс


В Вологодской области на смену солнечному антициклону, который господствовал последние несколько недель, придут циклоны, которые принесут осадки и похолодание.

Уже сегодня отмечается небольшой дождь при температуре до +14 градусов. В субботу днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди. Воздух прогреется до +12 градусов. Аналогичный характер погоды сохранится в воскресенье.

В понедельник днем регион накроет североатлантический циклон, который принесет очередную порцию осадков.

«По предварительным данным, после прохождения циклона в последующие дни (8-10 апреля) ожидается вторжение холодных арктических воздушных масс, что приведет к понижению температурного фона до климатической нормы и ниже, есть вероятность выпадения осадков смешанного характера - дождь с мокрым снегом и снегом», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

