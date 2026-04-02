Синоптики ожидают вторжение аномально холодных воздушных масс

погода

Похолодание произойдет уже на следующей неделе

По заявлению синоптиков, на следующей неделе ожидается вторжение аномально холодных воздушных масс арктического происхождения. Похолодание произойдет во второй половине следующей недели.

В Вологодской области столбики термометров по ночам будут опускаться до отрицательных значений, а днем воздух будет прогреваться до отметок в +6… +7 градусов.

При этом, как рассказал ведущий синоптик центра Фобос Евгений Тишковец, ожидаются осадки в смешанном агрегатном состоянии, поэтому в отдельных округах региона может образоваться неустойчивый временный снежный покров.

«По климату апрель - это месяц контрастов и резкой смены погоды, когда активное весеннее солнце может сменяться дождями и вторжением арктического воздуха», - уточнил синоптик.

Также Тишковец отметил, что похолодание на следующей неделе будет самым мощным в апреле и больше таких ощутимых волн холода до конца месяца не ожидается.