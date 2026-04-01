20-см червь в глазу после укуса комара – ужас

Роза Александрова
Источник фото: Фото: МНТК «Микрохирургия глаза», Чебоксарский филиал

В городе Чебоксары медицинские работники извлекли червя длиной 20 сантиметров из глаза пациента.


Этот паразит находился там в течение года, предположительно, после укуса комара.

Пожилая вологжанка, оставшаяся без присмотра родных, получила помощь

Целый год ходить с червем в глазу, это жестко. Червь стал неожиданностью для врачей. Потому что пациент обратился с жалобой на шишку под верхним веком. Когда врачи сделали диагностический прокол, то червяк стал выбираться из глаза. Родился, вырос, жил, пора ему было увидеть и большой мир, пусть и ненадолго.

Материалы по теме
В Вологде требуются доноры крови
Весной на Вологодчине пройдет более 10 тысяч мероприятий
Пасха-2026: поехали! 12 апреля станет самым светлым днем года — как не испортить праздник «куличной» диетой