20-см червь в глазу после укуса комара – ужас

Источник фото: Фото: МНТК «Микрохирургия глаза», Чебоксарский филиал

В городе Чебоксары медицинские работники извлекли червя длиной 20 сантиметров из глаза пациента.

Этот паразит находился там в течение года, предположительно, после укуса комара.

Пожилая вологжанка, оставшаяся без присмотра родных, получила помощь

Целый год ходить с червем в глазу, это жестко. Червь стал неожиданностью для врачей. Потому что пациент обратился с жалобой на шишку под верхним веком. Когда врачи сделали диагностический прокол, то червяк стал выбираться из глаза. Родился, вырос, жил, пора ему было увидеть и большой мир, пусть и ненадолго.