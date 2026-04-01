Синоптики заявляют об аномально жарком лете 2026 года.

«Выше нормы средняя месячная температура в июне предполагается в регионах Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, в Уральском федеральном округе, на северо-западе Красноярского края», - цитирует специалистов Гидрометцентра издание «Петербургский дневник».

В июле, по словам метеорологов, в Северо-Западном федеральном округе температура также будет выше нормы.

Как уточнили в вологодском Гидрометцентре, прошедший март уже стал одним из самых теплых за последние годы. Только на метеостанции Вологда было зафиксировано 10 дней с перекрытием абсолютного максимума дня.

Кстати, ведущий специалист центра Фобос Евгений Гришковец заявил, что и в апреле температура будет на несколько градусов выше нормативных значений.