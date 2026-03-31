«Снимите это немедленно»: Prada объявила войну шпилькам, а врачи полюбили Миуччу

Роскошный побег: Последний взгляд на шпильки Миранды

Эпоха 15-сантиметровых «копыт» официально ушла в историю вместе с архивными выпусками глянца.

В 2026 году Миучча Прада сделала то, о чем миллионы женщин мечтали десятилетиями: она легализовала комфорт на самом высоком уровне. На последних показах бренда эксперты Vogue отмечают полное доминирование kitten heels (крошечных каблуков-рюмочек) и абсолютно плоской подошвы. Это настоящая революция «здорового смысла», которая превращает подиум из камеры пыток в пространство для жизни.

Врачи-ортопеды буквально аплодируют этому решению стоя. Пока индустрия десятилетиями эксплуатировала образ «роковой женщины» на неустойчивых шпильках, женское здоровье платило за это деформацией стоп и хроническими болями в спине. По мнению ведущих специалистов, «дьявольская» мода на экстремально высокую обувь — это главный враг суставов, особенно в категории 50+. Как подчеркивают эксперты на профильных ресурсах вроде Medscape, переход на низкий каблук или качественную плоскую подошву снижает нагрузку на коленные суставы на 25%, что критически важно для сохранения подвижности и предотвращения переломов в зрелом возрасте.

Теперь «дорого» — это не значит «больно». В 2026 году истинный статус подчеркивается не высотой каблука, а легкостью походки. Prada диктует новые правила: женщина должна быть мобильной, быстрой и уверенной в каждом шаге, а не балансировать на грани падения ради сомнительного эффекта. Если раньше плоский ход считался «домашним» или слишком простым, то сегодня это признак интеллекта и экологичного отношения к собственному телу. Наконец-то высокая мода стала безопасной, и теперь главный тренд сезона — это ваши здоровые вены и прямая спина, а не акробатические трюки на асфальте.