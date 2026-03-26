Ивану Сергееву посоветовали не грустить из-за непопадания в сборную России по футболу

Товарищеский матч со сборной Никарагуа россияне сыграют уже 27 марта

Череповецкому футболисту Ивану Сергееву посоветовали не грустить из-за непопадания в сборную России на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали. Как считает бывший форвард сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин, Сергееву сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы вернуться на пик формы.

«Ивану Сергееву не стоит грустить и расстраиваться из-за невызова в сборную России. Возможно, что ему сейчас будет даже лучше остаться в расположении «Динамо» и тренироваться, чтобы вернуться на пик формы и набрать оптимальные кондиции. Ведь каждому игроку для попадания в национальную команду в первую очередь надо показывать хорошую игру в клубе. Говоря о нападающих, нужно забивать больше мячей и отдавать больше голевых передач. Уверен, что в будущем Валерий Карпин еще неоднократно его вызовет», — заявил Булыкин в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» .

Добавим, что товарищеская встреча сборной России по футболу с Никарагуа пройдет уже завтра в Краснодаре. Со сборной Мали россияне сыграют 31 марта в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне Иван Сергеев сыграл за «Динамо» 32 матча, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи.