«ЕГЭ — антиутопия»: в ГД требуют отмены госэкзаменов в 2026 году

В Госдуме очередной виток обсуждений. Депутаты от ЛДПР и КПРФ вновь внесли законопроект об отмене ЕГЭ, называя его «инструментом пытки».

Споры вокруг целесообразности Единого государственного экзамена вспыхнули с новой силой.

Одни называют систему «социальным лифтом» для детей из провинции, другие требуют прекратить «экзаменационный террор». Лидеры крупных фракций в Государственной Думе в очередной раз выступили с критикой ЕГЭ, назвав подготовку к тестам «шпионским триллером», который травмирует детскую психику.

Особое возмущение политиков вызвали планы по внедрению «умных глушилок» связи и ИИ для контроля за выпускниками. Справедливорос Сергей Миронов убежден, что школа становится зоной строгого режима с тотальной слежкой. Куда же мы идем? Депутаты (а где они были раньше, когда вводили ЕГЭ? - прим ред.), говорят, что экзамен перестал проверять реальные знания, превратившись в соревнование по «науськиванию» на тесты.

Сергей Миронов:

ЕГЭ изначально был плохой затеей, но сейчас экзамен превращается в антиутопию и шпионский триллер. Электронику проносить на экзамен запрещено, ведется видеонаблюдение, достаточно правильно проинструктировать присутствующих педагогов. Контролировать экзамен можно дешевле и проще, естественного интеллекта должно хватить. Сколько же стоила эта «система с искусственным интеллектом»? Неужели ведомству больше не на что направить эти средства и свой энтузиазм.

Рособрнадзор с этим категорически не согласен. Глава ведомства Анзор Музаев успокаивает - кардинальных изменений в 2026 году не планируется, и ЕГЭ никто не отменит. В ведомстве уверены, что российская модель экзамена является одной из самых прозрачных в мире (привет Чечне с максимумом стобальников, - прим. ред.), а её разрушение вернет вузы к практике «поступления по звонку» и коррупционным схемам.

Все это выглядит ужасно. Такое чувство, что действительно от соцсетей, мессенджеров и нейронок чиновники стали как-то... плоско смотреть на жизнь. Все, что делается в последнее время в образовании - делает его только хуже. Уж лучше бы вообще не трогали советскую систему, чем все перекроить бессмысленно и беспощадно. Истинная функция учителя не подогнать всех под шаблон, а привить любовь к учению, к знаниям, научить думать и искать истину. Ребенок должен как цветок к солнцу к этому тянуться, желать учиться, узнавать больше - расти. Любознательность у детей от природы. И если бы каждому ребенку привили такие навыки, помогли сделать выбор профессии учитывая его личностные особенности, то сколько талантов мы бы вырастили? Они все бы преобразовали, совершенно в другой стране мы бы были. Тесты, шаблоны, кальки. Вам не кажется, что это убивает будущее нашей страны? Это преступно просто. Неужели вам детей не жалко? Высшее образование скоро станет элитарным. Если вы хотите, чтобы молодые люди шли работать массово на предприятия, как в СССР, то не забывайте, что советские люди знали ради чего они это делают, была большая добрая цель. И они тянулись к знаниям, читали много книг, они гордились рабочими специальностями. Но то, что сейчас происходит, это и вправду похоже на антиутопию. Не туда наша страна свернула...