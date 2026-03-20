Источник фото: Antonio J. Osuna-Mascaró Феномен коровы Вероники

Из австрийской деревни Нёч пришла весть, поставившая в недоумение мировое научное сообщество.

Тринадцатилетняя корова швицкой породы по имени Вероника совершила когнитивную революцию, разрушив вековой стереотип о «недалеком» интеллекте парнокопытных.

Исследователи из Института Мессерли (Вена), Антонио Осуна-Маскаро и Алиса Ауэрсперг, официально задокументировали в журнале Current Biology случай, который ранее считался прерогативой лишь высших приматов. Вероника пользуется предметами, как инструментами.

Наблюдая за Вероникой, ученые увидели не случайные движения, а осознанное планирование. Когда ей предлагали обычную щетку-метлу, корова проявляла поразительную избирательность:

Для жесткой кожи спины она использовала сторону со щетиной, совершая размашистые движения, напоминающие работу маляра.

Для нежных участков (брюха и вымени) она переворачивала инструмент и действовала концом рукоятки — аккуратно, точечно и бережно.

До этого момента «гибкое использование многоцелевых инструментов» подтверждалось наукой только у шимпанзе. Вероника продемонстрировала уровень моторного контроля и способности к предвосхищению результата, который обычно приписывают существам с высоким уровнем интеллекта.

Профессор Алиса Ауэрсперг делает горький, но важный вывод: Вероника смогла проявить свой дар лишь потому, что ей позволили прожить долгую жизнь в любви и свободе, не рассматривая её через призму убоя или удоя. Её пример — это немое напоминание всему человечеству: наши представления об уме животных ограничены лишь тем, как мы с ними обращаемся.

В контексте происходящей «огненной жатвы» история Вероники звучит особенно пронзительно. Идет уничтожение не просто «единиц учета», а существ с, вероятно, душой и интеллектуальным потенциалом.