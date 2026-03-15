Новые правила полетов развяжут руки пассажирам

мартовские ФАП ставят точку в многолетних спорах с авиакомпаниями

С марта в нашей стране вступили в силу новые правила авиаперевозок.

Изменения, по мнению профильных специалистов, призваны модернизировать устаревшие нормы и разрешить частые конфликты между пассажирами и авиакомпаниями. Давайте разберемся, что это за новшества.

Информирование и «тихая воздушная гавань»

Аэропорты отказываются от голосовых объявлений об окончании регистрации. Номер гейта может не указываться в посадочном талоне изначально — его придется искать на табло или в смартфоне. С одной стороны, эксперты, например , Дмитрий Гринман правы: уменьшение звуковой нагрузки является мировым трендом. Но перекладывание всей ответственности на пассажира грозит проблемами. Для пожилых людей, пассажиров с нарушениями зрения или тех, кто не пользуется приложениями, это создаст серьезные неудобства и риск опоздать на рейс.

Права при задержках рейсов

Возврат 100% стоимости билета без штрафов при задержке от 30 минут - это здравая инициатива. Четко прописаны часы для выдачи воды, горячего питания и предоставления отеля. Установлены точные рамки дневного (06:01–21:59) и ночного времени (22:00–06:00). Время вылета теперь считается от начала руления самолета. Можно сказать, что это важнейшая часть новых ФАП. Раньше пассажиры часто становились «заложниками» аэропорта, так как правила компенсаций можно было трактовать двояко. Возможность сдать билет уже через полчаса задержки дает людям гибкость (к примеру, они могут поехать на другом виде транспорта). Жесткие тайминги по оказанию услуг через электронные заявки исключают произвол перевозчиков на местах.

Провоз ручной клади и цветов

Легализован бесплатный провоз одного личного предмета (рюкзак/сумка/портфель), а также букетов цветов сверх нормы — но только при условии, что они помещаются на багажную полку или под кресло. Как отмечает представитель S7, ранее отсутствие регламента приводило к скандалам на посадке — сотрудники могли пропустить букет, а могли заставить за него платить. Проблема в том, что критерий «помещается ли вещь под кресло» все равно оставляет лазейку для использования калибраторов. Споры у гейтов не исчезнут полностью, но норма стала прозрачнее.

Перелеты с детьми

Авиакомпании обязаны бесплатно сажать детей до 12 лет рядом с сопровождающими. Понятие «рядом» расширено: теперь легально сажать семью через проход или друг за другом. Также закреплена обязательная выдача детской коляски прямо у трапа (или в рукаве) по прилету. Выдача коляски у трапа — это устранение огромной недоработки старых правил.

Владислав Бакальчук возглавил «М.Видео». Стоит ли Wildberries бояться нового конкурента?

Документы для выезда за рубеж (Новое требование пограничных служб)

Свидетельства о рождении больше не действуют для перелетов в страны СНГ (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан). Детям до 14 лет теперь обязательно нужен собственный загранпаспорт. Это нововведение не относится к ФАП напрямую, но критично для перелетов. С точки зрения пограничного контроля и унификации баз данных это правильный шаг. Но для рядового туриста это лишняя бюрократия, потеря времени на оформление документов и дополнительные финансовые расходы на пошлины.