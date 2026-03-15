Назад в «лихие 90-е»: чем может обернуться для России отключение интернета

Источник фото: Shatokhina Natalia/news.ru

Смартфон превращается в кирпич?

Ведомости приводят новый опрос фонда «Общественное мнение», согласно которому многие россияне считают интернет-пространство небезопасным из-за мошенников и фейков. Если логически подумать, то жизнь в принципе не безопасна, а мошенники могут подстерегать и на улице. И неизвестно что еще хуже. Также сообщается, что 69% граждан не будут испытывать дискомфорта без доступа к сети, если в ней нет необходимости. Верит ли кто-то в такую статистику? Вся наша жизнь теперь неразрывно связана с интернетом и мобильной связью. Ну может, кроме дачного сезона, ибо не во всех дачных кооперативах ловит сеть. Как раз интернет и мобильная связь являются гарантами безопасности. Люди получают там все, что им нужно по сути - знания, новости, развлечения, общение. Мы на связи с близкими, и не волнуемся за них. Это дает разрядку напряжению в обществе. Люди могут выплеснуть негатив там и станет легче. А что будет, если людей лишат этого? Напряжение в обществе резко начнет расти. Нет, не пойдут в ФОКи и спортзалы, не побегут по ближайшей лыжне здоровья и не запишутся в Юнармию. Просто будет как в лихих 90-х. Подростки будут предоставлены улице со всеми последствиями, а количество преступлений резко возрастет. Не понятно, случайно нас возвращают в черные времена или это часть какого-то плана?

Ведомости также пишут, что жители столицы на своей шкуре ощутили, что значит сидеть без интернета. И, по словам издания, люди наконец-то взглянули на солнце и стали разговаривать друг с другом. Идиллия? А зачем тогда нужен весь прогресс был, создание телефонов, компьютеров, мобильная связь, спутниковый интернет. Для чего это все было?

Власти вторят про безопасность, вплоть до того, что желание иметь интернет - «иноагентские мысли». Неужели мы таким представляли 21 век? Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что перебои будут продолжаться ровно столько, сколько потребуется. Смартфон превращают в кирпич: ничего не работает, либо настолько медленно, что хочется выбросить гаджет и действительно определять местоположение по солнышку и звездам (недавно москвичам и такое предложили - альтернатива навигаторам). Вай-Фай в общественных местах - это тот еще квест. Говорят, что СМС просто не доходит, а значит, не авторизоваться.

Курьеры и таксисты сильно переживают. Не дозвониться до заказчика и не работают навигаторы. Приходится доставать старые засаленные карты. Ну кто-то решил проблему, попав в Белый список, а другие советуют искать Вай-Фай, который также не всегда стабилен.

Ну а народные избранники делают вид, что все идет как надо, и даже предлагают вернуть на улицы таксофоны, а также стационарные телефоны в квартире. Может у кого-то сохранился дисковой? Люди скупают рации, карты и роутеры. Такое чувство, будто страна готовится к блокаде. Да, нет, глупости это.

Студенты не могут сверять онлайн расписание, координировать встречи. Но крупные ВУЗы все же обеспечили ребят и преподавателей локальным интернетом.

Да и сами чиновники сидят без связи в тяжелые моменты. Но уверяют, что если не хотите, как в Иране - лучше терпите неудобства. Уже достают из подсобок запылившиеся факсы. АП, кстати, пользуется стационарными телефонами. Все нормально.

Нечто подобное уже было — почти 200 лет назад! Скоро Землю накроет буря из космической пыли

