Назад в «лихие 90-е»: чем может обернуться для России отключение интернета
Доставайте дисковые телефоны и факсы
Смартфон превращается в кирпич?
Ведомости также пишут, что жители столицы на своей шкуре ощутили, что значит сидеть без интернета. И, по словам издания, люди наконец-то взглянули на солнце и стали разговаривать друг с другом. Идиллия? А зачем тогда нужен весь прогресс был, создание телефонов, компьютеров, мобильная связь, спутниковый интернет. Для чего это все было?
Власти вторят про безопасность, вплоть до того, что желание иметь интернет - «иноагентские мысли». Неужели мы таким представляли 21 век? Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что перебои будут продолжаться ровно столько, сколько потребуется. Смартфон превращают в кирпич: ничего не работает, либо настолько медленно, что хочется выбросить гаджет и действительно определять местоположение по солнышку и звездам (недавно москвичам и такое предложили - альтернатива навигаторам). Вай-Фай в общественных местах - это тот еще квест. Говорят, что СМС просто не доходит, а значит, не авторизоваться.
Курьеры и таксисты сильно переживают. Не дозвониться до заказчика и не работают навигаторы. Приходится доставать старые засаленные карты. Ну кто-то решил проблему, попав в Белый список, а другие советуют искать Вай-Фай, который также не всегда стабилен.
Ну а народные избранники делают вид, что все идет как надо, и даже предлагают вернуть на улицы таксофоны, а также стационарные телефоны в квартире. Может у кого-то сохранился дисковой? Люди скупают рации, карты и роутеры. Такое чувство, будто страна готовится к блокаде. Да, нет, глупости это.
Студенты не могут сверять онлайн расписание, координировать встречи. Но крупные ВУЗы все же обеспечили ребят и преподавателей локальным интернетом.
Да и сами чиновники сидят без связи в тяжелые моменты. Но уверяют, что если не хотите, как в Иране - лучше терпите неудобства. Уже достают из подсобок запылившиеся факсы. АП, кстати, пользуется стационарными телефонами. Все нормально.
А как вы относитесь к таким экспериментам с интернетом и связью?