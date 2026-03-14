Нефтяной шторм на Западе — штиль в России: что принесет разблокировка экспорта вашему бюджету

Юлия Галунова
корреспондент

Вашингтон дает назад: США пришлось экстренно разблокировать российскую нефть


Эскалация на Ближнем Востоке спровоцировал шоковый рост цен на углеводороды, поставив мировую экономику перед угрозой неконтролируемой инфляции. В этих условиях американский Минфин пошел на временный шаг: из-под санкций вывели нефть и нефтепродукты из Росфедерации, загруженные на суда до 12 марта.

Что это значит для россиян? Первый и самый очевидный эффект от разблокировки нефтяного экспорта в стабилизации курса национальной валюты. В страну поступит значительная масса экспортной валютной выручки. Эксперты, оценивающие перспективы экономики с учетом смягчения санкционного давления, отмечают, что приток иностранной валюты напрямую поддерживает нашу национальную валюту. Для обычного россиянина крепкий и стабильный рубль означает сдерживание цен на импорт: от бытовой техники и электроники до жизненно важных лекарств и авто.

Нефтегазовые доходы составляют существенную часть федеральной казны. Продажа сырья, реализованная на фоне скачков цен из-за войны Соединенных Штатов и Ирана, обеспечит сверхдоходы. В ситуации, которую описывает аналитик «Цифра Брокер» Сергей Зиновьев, мировой рынок будет отыгрывать инфляционный эффект в течение полугода в связи с подорожанием энергоносителей. Но для России высокие цены на нефть означают профицит бюджета. Благодаря этим поступлениям государство получает дополнительные ресурсы для выполнения своих социальных обязательств. Для обывателя это конвертируется в своевременные выплаты и индексации пенсий, пособий, маткапитала и зарплат работникам бюджетной сферы. Кстати, не забывайте, что скоро выборы. Рейтинги Единой России невелики, а значит вполне вероятен и рост зарплат бюджетникам, и какие-то дополнительные выплаты.

Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли, а также связанная с ними логистика обеспечивают рабочими местами сотни тысяч россиян. Если бы загруженные танкеры оказались заблокированы на неопределенный срок, это неминуемо привело бы к переполнению хранилищ внутри страны. Компании были бы вынуждены консервировать скважины, снижать объемы добычи и, как следствие, сокращать персонал или отправлять людей в неоплачиваемые отпуска. Решение США, перенаправляющее поток российских углеводородов на индийские НПЗ, позволяет российским компаниям сохранить непрерывность производственного цикла. Это гарантирует работникам отрасли стабильную выплату заработных плат и сохранение премий, что в свою очередь поддерживает покупательную способность внутри регионов страны.

На Западе каждые 10% роста цен на энергоносители добавляют 0,4% к мировой инфляции. Для граждан других стран это означает удорожание бензина, счетов за электричество и транспортировку продуктов. В России же реализуется иной сценарий: топливо для внутреннего рынка доступно в избытке, а экспортные сверхдоходы позволяют правительству при необходимости субсидировать цены на бензоколонках через демпферный механизм. Таким образом, пока американские и европейские потребители будут сталкиваться с удорожанием стоимости жизни из-за ирано-американского конфликта, российские домохозяйства окажутся в более защищенном положении. Вынужденное 30-дневное окно от Минфина США фактически дает российской экономике финансовый импульс, позволяющий смягчить любые сопутствующие экономические шоки для обычных семей.

