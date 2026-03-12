«А нам за ЖКХ кто вернет?»: помощь туристам вызвана волну негодования у россиян
Компенсации «для избранных»: как государство решило спасать туристов
Новость о том, что правительство
Давайте разберемся. Некоторые пользователи не понимают, откуда возьмут деньги на компенсации. Неужели из бюджета? На самом деле все предельно открыто сказано. Выплаты произведут из
Часть пользователей нервничает при упоминании слова «фонд».
Так, один мужчина сравнил его с фондом капремонта:
Фонд ответственности туроператора это такая странная и совершенно непрозрачная структура, примерно как фонд капитального ремонта - все скидываются, но когда дело доходит до выплат, то выясняется что выплачивать то уже нечего, все выплачено кому то там. Реально единственный вариант - личная страховка пассажира.
Россияне
Большинство жителей нашей страны в принципе не могут себе позволить поездку в Арабские Эмираты. Поэтому радение властей за расстроенных туристов не вызывает должной эмпатии. Так прямо и пишут, а почему чиновникам и их любовницам сразу надо что-то компенсировать, а обычным людям компенсаций за рост цен или платы за ЖКХ не предвидится. И признаться честно, в этом плане государство оплошало. Все выглядит действительно так, как будто спасают элиту.
Так вернут ли деньги туристам? С высокой долей вероятности скажем, что да. Но нужно понимать, что процесс будет затяжной, и готовить необходимые документы, подавать их туроператору, ждать сформирование реестра пострадавших, ну и передачи данных в ассоциацию Турпомощь.
Да, важно понимать, что речь идет только о тех туристах, кто заказывал путевку через фирму. А если люди сами покупали билеты и бронировали номера в отелях, то денежки из фонда им не светят. Им придется лично и разбираться с гостиницами и авиакомпаниями.