«А нам за ЖКХ кто вернет?»: помощь туристам вызвана волну негодования у россиян

Компенсации «для избранных»: как государство решило спасать туристов

Новость о том, что правительство поручило компенсировать путешествующим затраты на сорванные из-за военного конфликта на Ближнем Востоке туры почему-то не очень обрадовала пользователей. Мы почитали комментарии и поняли, что общественность не верит в помощь государства.

Давайте разберемся. Некоторые пользователи не понимают, откуда возьмут деньги на компенсации. Неужели из бюджета? На самом деле все предельно открыто сказано. Выплаты произведут из Фонда персональной ответственности (ФПО). Данный фонд (о котором многие не слышали) формируется за счет ежегодных взносов самих туроператоров. Человек покупает путевку и частично оплачивает этот страховой резерв. Государство дало добро взять деньги из этих резервов. Они для таких ситуаций там и копятся.

Часть пользователей нервничает при упоминании слова «фонд».

Так, один мужчина сравнил его с фондом капремонта:

Фонд ответственности туроператора это такая странная и совершенно непрозрачная структура, примерно как фонд капитального ремонта - все скидываются, но когда дело доходит до выплат, то выясняется что выплачивать то уже нечего, все выплачено кому то там. Реально единственный вариант - личная страховка пассажира.

Россияне вспомнили и ковидные времена, мол тогда платили, но пришлось два года ждать, а за отмену туров и вовсе судиться. мены туров в 2022 году возвратов приходилось добиваться через суды. И в этом есть резон. Не всегда есть способ доказать, что тур не состоялся или сорвался из-за войны. так что, вполне вероятно, что кому-то придется и побегать, посудиться и... потерять часть средств из-за инфляции.

Большинство жителей нашей страны в принципе не могут себе позволить поездку в Арабские Эмираты. Поэтому радение властей за расстроенных туристов не вызывает должной эмпатии. Так прямо и пишут, а почему чиновникам и их любовницам сразу надо что-то компенсировать, а обычным людям компенсаций за рост цен или платы за ЖКХ не предвидится. И признаться честно, в этом плане государство оплошало. Все выглядит действительно так, как будто спасают элиту.

Так вернут ли деньги туристам? С высокой долей вероятности скажем, что да. Но нужно понимать, что процесс будет затяжной, и готовить необходимые документы, подавать их туроператору, ждать сформирование реестра пострадавших, ну и передачи данных в ассоциацию Турпомощь.

Да, важно понимать, что речь идет только о тех туристах, кто заказывал путевку через фирму. А если люди сами покупали билеты и бронировали номера в отелях, то денежки из фонда им не светят. Им придется лично и разбираться с гостиницами и авиакомпаниями.