Прощай, любимая кофейня: почему привычные услуги скоро исчезнут, а цены взлетят

Исследование ФОМ и ВШЭ зафиксировало пугающие результаты статистики. 33% предпринимателей готовы закрыть или продать свой бизнес.

В 4 квартале прошлого года доля компаний, перешедших в «режим выживания», достигла пятилетнего максимума (40%). Все дело в том, что на малый бизнес давят: резкий рост фискальной нагрузки, заградительные кредитные ставки и падение спроса, а также нехватка кадров.

Конечно все 33 процента компаний не закроются. Но перестройка рынка будет масштабной. И процесс уже идет полным ходом. До 15% предпринимателей выйдут на банкротство. Главный удар придется про микробизнесу, по компаниям, которые пока не успели раскрутиться. Времени на раскачку просто не осталось. 10% бизнеса поглотят крупные экосистемы. Корпорациям важны готовые экспертные команды. Некоторая часть твердых активов перейдет под контроль инвесторов из того же Китая, либо стран ЕАЭС. Ну и часть бизнеса уйдет в тень, чтобы хоть как-то выжить.

Что это значит для россиян? Понятно, что закрытие бизнеса, это потеря рабочих мест. Но также это рост цен, поскольку конкуренция снизится. Оставшиеся компании монополизируют ниши. Компенсировать повышенный НДС, о котором столько писали, придется конечному потребителю. А как иначе?

Кроме того, можно будет забыть про любимую милую кофейню у дома, или парикмахерскую в японском стиле. Сервис станет именно шаблонным, стандартизированным. При монополизации рынка не будет места уникальности.

Что касается кадров. Их, как я уже написала выше, нехватка. Вот только работа в небольших компаниях будет невыгодна. Люди станут массово переходить к крупным ритейлерам, на предприятия и логистические центры.

В общем, пока госмеры поддержки не особо эффективны. Это все равно, что бить по голове и поить чаем с малиной. Россию ждет эпоха укрупнения капитала: привычные товары и услуги станут дороже и однообразнее, а малому бизнесу придется либо стать частью большой корпоративной машины, либо уйти в тень. А ведь что-то такое уже было в конце 19 века. Тогда крупные предприятия поглощали маленькие магазинчики. Помните, роман Эмиля Золя «Дамское счастье». Похоже история повторяется. Сами видите, как крупные игроки вроде Алексея Мордашова или Натальи Ким расширяют свой бизнес? Не потому, что им все мало денег, а потому, что будущее за огромными корпорациями, которые могут позволить себе организовать замкнутый цикл - от производства товаров, до логистики и продажи конечному потребителю, захватить весь рынок от продуктов до косметики и одежды.