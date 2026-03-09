Куда на хайпе вложиться, пока Иран воюет с США

Согласно давней мудрости инвесторов, вкладываться в акции на хайпе – повышенной цене и спросе – не нужно.
Но люди обычно не слушают чужие мудрости и смотрят на возможность быстрой выгоды.
Куда двигаются российские акции в условиях войны США с Ираном? Верх. Это касается нефтегазовых компаний и производителей алюминия. Цены на нефть и газ будут расти с каждым днём войны. Помимо нефти и газа, через обстреливаемый Ираном Ормузский пролив проходит большая доля мирового экспорта алюминия. Делайте выводы, господа инвесторы.
Россия разбогатеет на войне Ирана и США - это факт. Растут в цене акции российских компаний, растут доходы бюджета от продажи нефти газа. Но смогут ли разбогатеть инвесторы, запрыгнувшие в ту тему уже сейчас? Им и рынку решать, это не инвестиционная рекомендация.