Источник фото: Xia Xiao/XinHua,Belkin Alexey/news.ru

Граждане Германии, находящиеся в Дубае, очень недовольны и напуганы.

Они выражают свои чувства в социальных сетях. Сообщают о невозможности вылететь из Дубая эвакуационным бортом в компании своих семей и детей.

Причиной тому стали ограничения, введенные аэропортом Франкфурта, который запрещает полеты в ночное время, с 23:00 до 5:00, мотивируя это необходимостью обеспечить покой местного населения от шумового загрязнения.

Вот что пишет один из брошенных Германией граждан.

Рейс отменяется, потому что Франкфурт отказывается принимать самолет из-за запрета на ночные полеты. Вот и видно, какая страна как заботится о своих гражданах: стоит самолет в кризисной зоне, может быть, даже в зоне боевых действий, полный немцев, семей и детей. А Германия говорит:

«Нет, даже не взлетайте, потому что, когда вы прилетите, будет ночь, а у нас запрет на ночные полеты».

Это чистая ненависть. Эта страна окончательно пропала. Я просто не могу в это поверить.

Примечательно, что МИД Германии подтвердил взимание платы за авиаэвакуацию немцев из ОАЭ по 500 евро с человека.