Зачем на Вологодчине и Архангельской области режут лед
Источник фото: Фото: правительство Вологодской области.
В Архангельской и Вологодской областях приступили к созданию прорезей во льду на реках Северная Двина и Сухона.
Данные мероприятия от МЧС призваны минимизировать опасность весеннего паводка.
Особое внимание уделяется мелководным участкам русла Северной Двины, где образование ледовых заторов происходит наиболее часто вследствие обилия песчаных кос, перекатов и мель.
Первоначальные работы стартовали в месте слияния рек Сухона и Юг, неподалеку от Великого Устюга. В дальнейшем специалисты будут планомерно двигаться в направлении города Красавино (Вологодская область), а затем — к Котласу, расположенному в Архангельской области.
