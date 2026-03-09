Зачем на Вологодчине и Архангельской области режут лед

Источник фото: Фото: правительство Вологодской области.

В Архангельской и Вологодской областях приступили к созданию прорезей во льду на реках Северная Двина и Сухона.

Данные мероприятия от МЧС призваны минимизировать опасность весеннего паводка.

Проведение работ охватывает участки общей длиной свыше 190 километров. Главная цель — ослабить ледяной покров реки и не допустить формирования заторов изо льда, которые способны спровоцировать стремительный рост уровня воды и затопление прибрежных поселений с более 4300 проживающих человек.

Особое внимание уделяется мелководным участкам русла Северной Двины, где образование ледовых заторов происходит наиболее часто вследствие обилия песчаных кос, перекатов и мель.

Первоначальные работы стартовали в месте слияния рек Сухона и Юг, неподалеку от Великого Устюга. В дальнейшем специалисты будут планомерно двигаться в направлении города Красавино (Вологодская область), а затем — к Котласу, расположенному в Архангельской области.