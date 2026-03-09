Метеорологическая весна начнется раньше срока

Источник фото: Николай Гюнгазов, Global Look Press весна

МЧС уже советует вологжанам готовиться к резкому таянию снега

Метеорологическая весна в этом году начнется раньше срока на 10 дней. Если в среднем синоптики считают наступление метеорологической весны 20 марта, то в этом году она начнется уже во вторник, 10 марта, когда произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через «ноль» в сторону положительных значений.

Уже завтра в Вологде температура будет выше нуля градусов, а, начиная со среды, столбики термометров в дневное время будут подниматься выше отметки в +7 градусов.

В связи с этим региональное управление МЧС советует вологжанам готовиться к резкому таянию снега, которое начнётся уже на этой неделе.