Резкое потепление придет в Вологодскую область

Источник фото: Николай Гюнгазов, Global Look Press

Температура превысит отметку в +5 градусов

Синоптики обещают резкое потепление после январских морозов. Накануне на территорию региона начали поступать холодные воздушные массы с северо-востока, которые определили погоду на 8 и 9 марта. Похолодание выйдет на пик в ночь на понедельник, когда в Вологде температура воздуха упадет до -18 градусов. Однако затем холодный фронт начнет отступать и уже во вторник к вечеру столбик термометра перешагнет за нулевую отметку.

На следующей рабочей неделе станет теплеть и запахнет метеовесной. По предварительным данным, даже ночные температуры будут положительными, а днем столбик термометра будет подниматься до отметки в +6… +7 градусов.