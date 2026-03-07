Раскол в Тегеране: президента Ирана просят «прикусить язык»

Источник фото: Tasnim/Keystone Press Agency,Saqib Majeed/Keystone Press Agency

В верхушке Ирана – раскол? Президент Масуд Пезешкиан внезапно извинился перед соседями и обещал больше по ним не бить.

И это вызвало гнев в Ассамблее экспертов (орган высшего духовенства Ирана, имеющий право вето на любые решения властей) и некоторых представителей парламента.

Главу государства настоятельно попросили «прикусить язык» до окончания войны, поскольку «он не думает, прежде чем говорить». Кроме того, они призвали как можно скорее выбрать и объявить нового Верховного лидера Ирана.

Очевидно, что в руководстве раскол. КСИР действует самостоятельно, пытаясь втянуть в заварушку как можно больше стран Персидского залива. Но солидная часть бомонда ИРИ, которая стоит за Пезешкианом против этого. Обратите внимание, преемник Хаменеи до сих пор не выбран.

Тем временем, Дональд Трамп на правах главы гегемона заявил, что планирует принять участие в выборе нового лидера Ирана. В Иране, кстати было две фракции — реформаторы и жесткие консерваторы, они же защитники революции. Тем не менее, они обе стремятся сохранить действующую систему власти. И влияние, очевидно, остается у вторых.

Как долго сможет выстоять Иран под ударами США? Дональд Трамп уже нашел стране новых лидеров

В своих последних высказываниях Трамп подчеркнул, что хочет выбрать «ВЕЛИКОГО И ПРИЕМЛЕМОГО лидера» только после «безусловной капитуляции» Ирана. О какой капитуляции речь, когда именно на Иран изначально напали, президент-бизнесмен не сообщил.