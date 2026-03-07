Общество

Раскол в Тегеране: президента Ирана просят «прикусить язык»

Роза Александрова
корреспондент
иран

Источник фото: Tasnim/Keystone Press Agency,Saqib Majeed/Keystone Press Agency

В верхушке Ирана – раскол? Президент Масуд Пезешкиан внезапно извинился перед соседями и обещал больше по ним не бить.


И это вызвало гнев в Ассамблее экспертов (орган высшего духовенства Ирана, имеющий право вето на любые решения властей) и некоторых представителей парламента.

Главу государства настоятельно попросили «прикусить язык» до окончания войны, поскольку «он не думает, прежде чем говорить». Кроме того, они призвали как можно скорее выбрать и объявить нового Верховного лидера Ирана.

Очевидно, что в руководстве раскол. КСИР действует самостоятельно, пытаясь втянуть в заварушку как можно больше стран Персидского залива. Но солидная часть бомонда ИРИ, которая стоит за Пезешкианом против этого. Обратите внимание, преемник Хаменеи до сих пор не выбран.

20260302_zih_i98_002
 

Тем временем, Дональд Трамп на правах главы гегемона заявил, что планирует принять участие в выборе нового лидера Ирана. В Иране, кстати было две фракции — реформаторы и жесткие консерваторы, они же защитники революции. Тем не менее, они обе стремятся сохранить действующую систему власти. И влияние, очевидно, остается у вторых.

Как долго сможет выстоять Иран под ударами США? Дональд Трамп уже нашел стране новых лидеров

В своих последних высказываниях Трамп подчеркнул, что хочет выбрать «ВЕЛИКОГО И ПРИЕМЛЕМОГО лидера» только после «безусловной капитуляции» Ирана. О какой капитуляции речь, когда именно на Иран изначально напали, президент-бизнесмен не сообщил.

