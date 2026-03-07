В России «отменили» ребенка-пловца из-за языка и политики

В Краснодаре на краевых соревнованиях по плаванию взрослые-начальники дисквалифицировали ребёнка из-за надписей на спортивной экипировке.

Родители мальчика возмутились и выложили видео в интернет.

«Дисквалифицировали за надпись на английском языке. Федерация плавания сказала, что Arena это бренд, который ушел из РФ. Не положено, чтобы на экипировке было видно название».

Интересно, это чиновники сами решили? Или это правило, которое им написали другие спортивные чиновники рангом повыше? Какое дело детскому спорту в Краснодаре до международной экономики и политики?

Минспорта Краснодарского края объясняет по-другому. Что дисквалификация была по причине превышения площади надписи 30 см2, максимально разрешенных.

