В Вологде стартовал ямочный ремонт дорог

Источник фото: со страницы Сергея Жестянникова

С 1 марта специалисты «Зеленстроя» начали ямочный ремонт на улицах Вологды. Работы стараются проводить ночью, чтобы не создавать пробок.

Как рассказал глава города Сергей Жестянников, за первую ночь привели в порядок Белозерское шоссе и Залинейную улицу, приступили к Пошехонскому путепроводу. В ближайшие дни залатают ямы на Ленинградском путепроводе и Мосту 800-летия. Основные работы обещают завершить в течение недели.

Адреса для ремонта формируют по итогам объездов специалистов, а также жалоб горожан — через платформу обратной связи, приложение «Вологодский городовой» и обращения в инстанции.

До 20 апреля дорожники должны отремонтировать не меньше тысячи квадратных метров. Сейчас используют литой асфальт — технология позволяет работать даже при морозе до –15°С. Смесь укладывают в повреждённые места, и она застывает без катков. Это временная мера до наступления тепла, когда начнётся полноценный ремонт покрытия.