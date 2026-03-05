В Вологодскую область вернутся январские морозы

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Пик морозов придется на выходные

Атлантический циклон, который принес на территорию русской равнины сильное потепление, в ближайшие дни будет вытеснен воздушными массами из акватории Ледовитого океана, которые принесут январские морозы. на большей части европейской части страны воцарится настоящая зима.

Пик морозов придется на выходные дни. В Вологодской области, к примеру, в ночь на воскресенье ожидается от -8 градусов на западе до -26 градусов в восточных округах. Однако самой морозной будет ночь на понедельник, когда столбики термометров будут показывать еще на пару градусов ниже. Днем окружающий воздух будет прогреваться до -5… -15 градусов.

По предварительным данным, такое резкое похолодание станет краткосрочным и уже, начиная со вторника следующей недели, температура постепенно вернется в климатическое русло.