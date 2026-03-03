Опасные температурные качели ожидаются в ряде регионов европейской России

Источник фото: Telegram-канал «Метеовести»

На смену атлантического циклона придут холодные воздушные массы из Скандинавии

В ряде регионов европейской России в ближайшие дни ожидаются опасные температурные качели. В частности, на смену атлантического циклона, который в минувшие выходные принес потепление, придут холодные воздушные массы из Скандинавии.

Похолодание начнется уже предстоящей ночью, когда в Вологодской области столбики термометров опустятся от -4 градусов на западе до -19 градусов на востоке. Днем ожидается от +1 до -9 градусов. При этом в следующие два дня восточные округа будут оставаться во власти холодного воздуха, а в центре и на западе обстановка в атмосфере вновь изменится.

Из Европы на территорию Русской равнины прорвётся ещё одна гряда фронтальной облачности, несущая очередную волну потепления. Осадки опять станут переходить в дожди, местами возможно и ледяные. Если в восточных округах и днем, и ночью столбики термометров не будут подниматься выше нулевой отметки, то на западе региона ожидается до +1 градуса.

При этом темпы снеготаяния резко замедлятся – в минувшие дни календарной весны на улице круглосуточно был плюс, поэтому сугробы оседали на 7–8 см в сутки. Но теперь из-за заморозков эти процессы забуксуют. Таким образов, сохраняется угроза схода снега и льда с крыш.