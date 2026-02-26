Потепление придет в Вологодскую область вместе с осадками

Источник фото: Telegram-канал Евгения Тишковца погода

Уже в пятницу может выпасть до 6 мм осадков

Синоптики заявляют о прохождении пика снежности зимы. С потеплением осадки постепенно будут переходить в дождь. Как следствие – высота снежного покрова будет постепенно уменьшаться.

Впрочем, сегодня в регионе осадки маловероятны. Температура воздуха составит от -4 до -6 градусов.

В ночь на пятницу осадков также не ожидается, а днем скажется влияние теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием многослойной облачности, переходящей во второй половине дня в снеговое состояние. Как сообщает портал Gismeteo.ru, завтра в регионе может выпасть до 6 мм осадков. Однако уже в субботу при повышении температуры до 0… -2 градусов осадки постепенно будут переходить в дождь и сугробы начнут постепенно «сдуваться».