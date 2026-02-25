Март начнется с резкого потепления

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Температура воздуха впервые с начала этого года будет выше нуля градусов

В среду синоптическая ситуация на большей части Русской равнины будет представлена ненастным циклоном с центром над Азовским морем. На северо-западе России – на Вологодчине, в Ленинградской области, юге Карелии и Поморья, и в самых северных районах Верхневолжья в зоне гребня антициклона день обещает быть погожим. Днем на Русском Севере будет -8…-13, местами до -15.

По словам ведущего специалиста центра ФОБОС Евгения Тишковца, в ночь на четверг возможен небольшой снег, температура -14 градусов, днем до -8 градусов. В пятницу окончательно распогодится, днем столбик термометра поднимется до -4 градусов.

В субботу возможен небольшой мокрый снег, на термометре будет около нуля градусов.

В первый день марта пройдут скоротечные осадки в смешанном агрегатном состоянии с вероятностью ледяного дождя, наступит оттепель - до +2 градусов.

Оттепель наступит в заключительный день зимы и усилится - в первые дни весны. Правда, по климату - март в России -это четвертый месяц метеозимы.