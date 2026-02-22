Синоптики дали предварительный прогноз на весну

Источник фото: Telegram-канал «Метеовести» прогноз

Прогнозы указывают на глобальный сигнал о повышении температуры

По прогнозам Всемирной метеорологической организации, аномалии температуры поверхности воды ниже среднего в центральной и восточной части экваториальной части Тихого океана ослабнут, что сигнализирует о переходе к нейтральным условиям по мере ослабления нынешней слабой Ла-Ниньи.

Мультимодельные комплексные прогнозы на сезон март – апрель – май 2026 указывают на повсеместный глобальный сигнал о повышении температуры поверхности суши выше нормы. Высокое соответствие модели особенно заметно на большей части территории Северного полушария в средних широтах между 30° с. ш. и 60°с. ш. Повышенная вероятность условий, превышающих норму, прогнозируется для южной части Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна, что подтверждается надежной согласованностью моделей. Также в Европе, Северной Африке и западной части Северной Азии наблюдается умеренное повышение вероятности более высоких температур, чем обычно, - сообщает Telegram-канал «Метеовести».