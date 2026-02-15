Новости

Прокуратура назвала Бали раем преступников, включая россиян

Юлия Галунова
«Сказочное Бали» стало сказкой для определенного вида взрослых


Это те, кто сбежал из своей страны от полиции.

По заявлению прокуратуры Бали, остров превратился в удобное убежище для лиц, включая россиян, причастных к наркоторговле и другим серьезным преступлениям.

Прокуратура Бали обещает прекратить такое положение вещей. Сколько же там иностранных преступников, точно неизвестно. По цифрам посла РФ в Индонезии, на Бали поблизости от него находятся «около 35 граждан РФ».

Россияне настолько развернулись на Бали, что местные этим крайне огорчены. Пришельцы вытесняют местных со многих прибыльных видов бизнеса.

Некультурное и хамское поведение приезжих тоже огорчает местное население, чтущее свои обычаи.

Вопрос визового режима пока не обсуждается между правительствами РФ и Индонезии.

Даже Индонезия защищает своих граждан от приезжего криминала и разного рода эгоистично ведущих себя личностей.

