Прокуратура назвала Бали раем преступников, включая россиян
«Сказочное Бали» стало сказкой для определенного вида взрослых
Это те, кто сбежал из своей страны от полиции.
По заявлению прокуратуры Бали, остров превратился в удобное убежище для лиц, включая россиян, причастных к наркоторговле и другим серьезным преступлениям.
Прокуратура Бали обещает прекратить такое положение вещей. Сколько же там иностранных преступников, точно неизвестно. По цифрам посла РФ в Индонезии, на Бали поблизости от него находятся «около 35 граждан РФ».
Россияне настолько развернулись на Бали, что местные этим крайне огорчены. Пришельцы вытесняют местных со многих прибыльных видов бизнеса.
Некультурное и хамское поведение приезжих тоже огорчает местное население, чтущее свои обычаи.
Вопрос визового режима пока не обсуждается между правительствами РФ и Индонезии.
Даже Индонезия защищает своих граждан от приезжего криминала и разного рода эгоистично ведущих себя личностей.