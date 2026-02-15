Лидер венгерской оппозиции Мадьяр со своей командой встретился с премьером Польши Туском.

Мадьяр сказал так.

"Представляю мою коллегу и будущего главу МИД Венгрии Аниту Орбан. Её фамилия - просто совпадение. Туск: меня зовут Дональд".

Это были неплохие шутки от сторонников венгерско-польской дружбы. Сейчас Венгрия стоит недалеко от Белоруссии и вдалеке от остальных славянских стран, выбирая поддерживать руководство РФ.

Ранее Анита Орбан обещала вернуть тысячелетний курс на венгерско-польскую дружбу после победы оппозиции над премьером Орбаном. Петер Мадьяр был сторонником Орбана, но сейчас он глава оппозиционной партии и она набирает силу. Выборы в парламент Венгрии будут 12 апреля.