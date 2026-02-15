«Путешествие, которое не забудете» - десятки человек жалуются на обман турфирмы

Новгородская турфима стала известна на всю РФ.

Десятки человек жалуются на ООО «Новгородские каникулы». И что туры они обещают, и не делают. И что деньги они не возвращают. И что правды от них не добиться. Люди оставляют негативные отзывы, телеграм-каналы приводят подробности разбирательств.

Пенсионерка из Краснодара за 80 тысяч рублей купила пятидневную поездку на двоих в Великий Новгород. С конца декабря пенсионерка не увидела от фирмы ни поездки, ни возврата денег. Но потратила деньги на невозвратные билеты в Москву. Откуда собиралась добраться до Новгорода.

Телеграм-каналы сообщают, что люди жалуются в полицию. Роспотребнадзор на своем сайте предупреждает про заключение договоров с ООО «Новгородские каникулы».

«На протяжении текущего периода 2026 года в адрес Управления поступают обращения граждан на незаконные действия ООО «Новгородские каникулы» в части одностороннего расторжения договоров о туристском обслуживании. При этом денежные средства за отмененные туры не возвращаются в установленный законодательством срок».

От Марракеша до Атлантики: идеи путешествия по Марокко на майские 2026

Слоган компании «Путешествие, которое не забудете» звучит интересно в таком контексте.