«Путешествие, которое не забудете» - десятки человек жалуются на обман турфирмы
Новгородская турфима стала известна на всю РФ.
Десятки человек
Пенсионерка из Краснодара за 80 тысяч рублей
Телеграм-каналы сообщают, что люди жалуются в полицию. Роспотребнадзор на своем сайте предупреждает про заключение договоров с ООО «Новгородские каникулы».
«На протяжении текущего периода 2026 года в адрес Управления поступают обращения граждан на незаконные действия ООО «Новгородские каникулы» в части одностороннего расторжения договоров о туристском обслуживании. При этом денежные средства за отмененные туры не возвращаются в установленный законодательством срок».
Слоган компании «Путешествие, которое не забудете» звучит интересно в таком контексте.