Мусорное образование: «принеси-подай» работают до 40% выпускников ВУЗов
До 40% выпускников ВУЗов, закончивших их в 2021-2023, работают на неквалифицированных должностях
Бакалавры и специалисты
Особенно выпускникам «не ПТУ, а колледжей». Среди дипломированных выпускников средне-специального уровня не по профессии работают около 40%. Среди выпускников высшего образования 25%.
Специалисты называют такую ситуацию нормальной. И предлагают обозначать ее не как работу по специальности, а как работу в соответствии с полученным образованием. Да, без диплома ВУЗа в тонкостях чиновничье-экспертной казуистики не разобраться. Чтобы проще: если выпускник применяет знания в своей работе, обучение было не зря. Так оценивать предлагает министр науки и высшего образования Фальков.
Но вопрос остается: зачем многие идут учиться на одно направление, если работать будут по другому? И это не временно, а постоянная работа. Неужели молодежь такая несамостоятельная, что определиться не может, куда поступать?