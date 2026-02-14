Мусорное образование: «принеси-подай» работают до 40% выпускников ВУЗов

До 40% выпускников ВУЗов, закончивших их в 2021-2023, работают на неквалифицированных должностях

Бакалавры и специалисты теперь менеджеры, кассиры, продавцы, работники колл-центров. Зачем учились, зачем деньги тратили? Обеспечили зарплату преподавателям, а себе обеспечить не могут. Это данные Роструда и Минтруда. Да, как вариант, часть этих выпускников могла бы идти в чиновники. Еще несколько ведомств можно учредить. А остальным куда?

Особенно выпускникам «не ПТУ, а колледжей». Среди дипломированных выпускников средне-специального уровня не по профессии работают около 40%. Среди выпускников высшего образования 25%.

Специалисты называют такую ситуацию нормальной. И предлагают обозначать ее не как работу по специальности, а как работу в соответствии с полученным образованием. Да, без диплома ВУЗа в тонкостях чиновничье-экспертной казуистики не разобраться. Чтобы проще: если выпускник применяет знания в своей работе, обучение было не зря. Так оценивать предлагает министр науки и высшего образования Фальков.

Но вопрос остается: зачем многие идут учиться на одно направление, если работать будут по другому? И это не временно, а постоянная работа. Неужели молодежь такая несамостоятельная, что определиться не может, куда поступать?