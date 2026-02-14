Хищник стал Чужим в своем городе

Источник фото: neuroimage

В Петербурге в Клочковом переулке более 10 лет стоит статуя Хищника из киновселенной.

Необычная скульптура для России. Но ее персонаж понятен и опознаваем почти каждым в стране.

Один из жителей города пожаловался в госорганы, что ему статуя не нравится. Даже по религиозным мотивам. Была проведена проверка, и она показала, что установка статуи не была согласована.

Теперь есть риск сноса арт-объекта. Или вариант его легализации. Ранее на скульптуру никто не жаловался.

Хищники по всему космосу ищут самых сильных бойцов, чтобы в честном бою победить их. Неизвестный широкой публике гражданин, умеющий писать жалобы, может победить самого Хищника. И станет самым сильным в космосе?