Фото: НьюсВо

Февраль 2026 года неожиданно сделал огурец главным героем продовольственной повестки.

По данным Росстата, средняя цена за килограмм в России достигла 317 рублей, а с конца декабря 2025 года рост составил 50,2%. Огурцы стали самым быстро дорожающим товаром в стране. В отдельных регионах ситуация выглядит почти абсурдно: на Чукотке цена превысила тысячу рублей за килограмм.

Реакция уже последовала. В Госдуме обратились к ФАС с просьбой проверить причины столь резкого скачка. Формально всё укладывается в сезонную логику: зима — время тепличной продукции, зависимой от затрат на отопление, электроэнергию, логистику и импортные компоненты. Но масштабы роста заставляют задать вопрос: почему именно огурец стал ценовым рекордсменом и почему разница с другими странами выглядит столь контрастной?

Параллельно с российскими цифрами приходит информация из-за рубежа. В Дубае килограмм огурцов обходится примерно в 63 рубля в пересчёте на российскую валюту — почти в десять раз дешевле, чем в ряде российских магазинов, где ценники доходят до 500–600 рублей. Разница выглядит парадоксальной: Объединённые Арабские Эмираты — страна с жарким климатом и высокой зависимостью от импорта продовольствия, тогда как Россия традиционно делает ставку на развитие тепличных комплексов. Тем не менее на прилавке итоговая цифра оказывается не в пользу российского потребителя.

Наш специальный корреспондент в Лондоне привёл конкретные цифры из британской столицы. Маленькие огурцы — 389 рублей за килограмм в пересчёте. Самые дорогие, органические, без химикатов — £1.30 за штуку, то есть около 130 рублей. Обычные — 99 пенсов за штуку, примерно 99 рублей. По его словам, цены по Лондону практически одинаковы вне зависимости от района, различия между супермаркетами минимальны — плюс-минус несколько процентов. Это важная деталь: рынок демонстрирует устойчивость и предсказуемость, без резких территориальных перекосов.

Если сопоставить эти данные, картина становится ещё более контрастной. В России средняя цена — 317 рублей за килограмм по официальной статистике, но фактически в сетях фигурируют 500–600 рублей. В Лондоне даже органический огурец зачастую дешевле, чем массовый продукт в российских магазинах. В Дубае — цена в разы ниже российской средней. При этом логистика в Великобритании и ОАЭ также включает импортные поставки, транспортировку и хранение.

Официальные причины роста в России обычно сводятся к удорожанию энергоресурсов, затрат на отопление теплиц, колебаниям курса валют и сезонному фактору. Зимой доля импортных овощей традиционно увеличивается, что также влияет на цену. Однако рекордные 50,2% за полтора месяца — показатель, который уже выходит за рамки привычной сезонной динамики. Именно поэтому обращение в антимонопольную службу стало логичным шагом: рынок социально значимого продукта требует прозрачности.

Ситуация с огурцами — это индикатор состояния продовольственной цепочки: от теплицы и импортёра до распределительных центров и розничных сетей. Когда в одном регионе страны цена переваливает за тысячу рублей, а в столице другого государства органический продукт обходится дешевле, чем базовый российский, вопрос выходит за рамки аграрной статистики. Он касается эффективности внутреннего производства, структуры наценок и реальной конкурентной среды.

Пока проверки только инициированы, а официальные выводы ещё впереди, огурец остаётся символом зимнего ценового шока. И если февральские показатели подтвердятся в последующих отчётах, расследование причин роста может стать показательным кейсом для всего продовольственного рынка страны.